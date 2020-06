Aborto, Smic: trend in calo grazie a pillola giorno dopo

“Per il quinto anno consecutivo le Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) continuano a mostrare un trend in diminuzione. E ancora una volta, la Relazione al Parlamento del Ministero della Salute conferma come questo fenomeno sia connesso anche con la vendita in farmacia della Contraccezione d’Emergenza senza ricetta”. È questo il commento di Emilio Arisi, Presidente della Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC), alla Relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 194/78 stilata dal Ministero della Salute sui dati definitivi delle Interruzione Volontarie di Gravidanza (IVG) 2017-2018”.”Un risultato – sottolinea Arisi – che credo debba indurre l’Agenzia del farmaco a eliminare l’obbligo di prescrizione della ricetta medica anche per le minorenni. I dati emersi – prosegue – rafforzano il convincimento della nostra Società scientifica che sia arrivato il momento di consentire anche alle donne minorenni di poter acquistare la pillola del giorno dopo senza dover presentare la ricetta medica. Ricordo – prosegue – che in tutti i Paesi europei il farmaco è in libera vendita in farmacia, senza obbligo di prescrizione, per le donne di tutte le fasce di età. E non c’è stato un misuso del prodotto. A dimostrazione che le ragazze hanno un uso consapevole dell’utilizzo della contraccezione di emergenza. Non credo quindi che le minorenni italiane debbano essere penalizzate rispetto delle loro coetanee europee e considerate meno responsabili.

Secondo il presidente della Smic, inoltre, “bisognerebbe rendere obbligatoria la disponibilità della pillola del giorno dopo in tutte le farmacie italiane: offrire alle donne italiane la sicurezza di poter trovare in ogni farmacia del territorio nazionale questo presidio farmacologico, senza essere costrette, come spesso avviene, a passare da una farmacia all’altra, è un fattore importante per ottenere una efficace prevenzione e di conseguenza un ulteriore auspicabile calo delle IVG anche negli anni a venire.

Ricordo infine, e ancora una volta, che la pillola del giorno dopo EllaOne, già dalla sua immissione in commercio ormai nel 2009 – conclude Arisi – è stata considerata dalla comunità scientifica il contraccettivo d’emergenza più efficace nel prevenire una gravidanza indesiderata. È un farmaco sicuro per la salute delle donne che vogliono pianificare la loro vita familiare. La nuova pillola del giorno dopo a base di Ulipristal acetato (ellaOne) è l’opzione più efficace tra quelle esistenti in grado di ridurre, nelle prime 24 ore, di ben due terzi il rischio di gravidanza indesiderata rispetto alle vecchie formulazioni con Levonorgestrel”.