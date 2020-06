Lo smartwatch di Samsung ora misura la pressione

In arrivo anche l’elettrocardiogramma, ma solo in Corea del Sud

Lo smartwatch di Samsung ora può misurare anche la pressione arteriosa. La compagnia ha infatti rilasciato l’applicazione Samsung Health Monitor che consente all’orologio Galaxy Watch Active2 di rilevare la pressione dell’utente. La novità arriva dopo il via libera da parte del ministero sudcoreano competente, e per ora è disponibile solo in Corea del Sud. Per monitorare la pressione, gli utenti dovranno prima calibrare lo smartwatch con un tradizionale misuratore da braccio. Una volta fatto, l’orologio userà il sensore che rileva il battito cardiaco per determinare la pressione arteriosa. L’applicazione di Samsung per monitorare la salute porterà sullo smartwatch anche la possibilità di fare l’elettrocardiogramma, una funzione già presente sull’Apple Watch. L’elettrocardiogramma sarà disponibile nel terzo trimestre, attraverso un aggiornamento, ma anche in questo caso il lancio sarà limitato alla Corea del Sud.

Ansa