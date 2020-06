Daniel Grieder sarà il nuovo CEO di Hugo Boss

Daniel Grieder è stato nominato nuovo CEO di Hugo Boss Ag., entrerà effettivamente nel ruolo il 1 giugno 2021 e rimarrà in carica per cinque anni.

Grieder dal 2014 è stato il CEO di Tommy Hilfiger Global & PVH Europe, prenderà il posto di Mark Langer, che lascerà il gruppo il 30 settembre 2020.

Ha dichiarato Hermann Waldemer, presidente del supervisory board: “Daniel Grieder era la nostra prima scelta per la posizione di CEO in Hugo Boss. Le sue competenze internazionali, la personalità carismatica ed esperienza per quanto riguarda il brand management, prodotto, distribuzione, marketing e digitalizzazione lo ha reso il candidato ideale. Possiede tutte le qualità necessarie per riportare Hugo Boss alla crescita delle vendite e dei profitti e per aumentare la desiderabilità dei nostri marchi per i consumatori finali”.