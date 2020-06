Cercal, Riccardo Sciutto nuovo presidente

Riccardo Sciutto, CEO del marchio di calzature Sergio Rossi, è stato nominato nuovo presidente di Cercal, Centro di Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera.



Ha dichiarato Sciutto: “Diventare presidente del Cercal è uno step naturale, un impegno che deriva dal mio profondo amore per la tutela e il rispetto dell’arte artigiana in Italia, è un tributo al nostro fondatore scomparso lo scorso aprile, nonché storica figura chiave dell’associazione. Ora sarà fondamentale portare il Cercal nel futuro, guidando questa importante associazione per supportare i giovani e aprire le porte della nostra ricca tradizione al mondo, con audacia e senza paura di innovare”.