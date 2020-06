ViacomCBS, nuove nomine

Jaime Ordanza general Manager del nuovo South Hub e Alberto Carrozzo Country Manager Italia, esce Andrea Castellari

ViacomCBS Networks International ha reso noto i cambiamenti nella struttura manageriale, Jaime Ondarza assume l’incarico di executive vice president e general manager di Italia, Francia, Iberia, Medio Oriente, Grecia e Turchia riportando a Raffaele Annecchino, presidente di ViacomCBS Networks Europa, Medio Oriente, Africa e Asia.

Alberto Carrozzo assume il ruolo di country manager per l’Italia, riporterà a Jaime Ondarza, si occuperà di supportarlo nella operazioni locali e quello che riguarda business sul mercato italiano.

Andrea Castellari si dimette dalla carica di executive vice president e general manager di ViacomCBS Networks Italia, Medio Oriente e Turchia “per seguire nuove sfide professionali”.

Ondarza possiede un’esperienza internazionale nel settore dei media e dell’intrattenimento di oltre 22 anni, ha ricoperto diversi incarichi manageriali in aziende come Warner Media, in qualità di senior vice president and managing director Southern Europe & Africa, e Boing, di cui è stato il fondare, occupandosi inoltre del lancio dell’app del canale.

Alberto Carrozzo è entrato a far parte di MTV/Viacom nel 2007 assumendo diversi incarichi, come director financial planning & analysis nel cluster Southern and Western Europe, Middle East and Africa e in seguito VP Finance & Strategy di VIMN Italia, Middle East e Turchia, occupandosi del coordinamento dell’area finanziaria e amministrativa dei relativi mercati.



Ha dichiarato Raffaele Annecchino: “Sono felice di dare il benvenuto a Jaime nell’azienda e nel nostro team. Jaime porta con sé una vasta conoscenza del panorama editoriale e commerciale, oltre a una solida esperienza nella gestione di diversi mercati all’interno di questo settore. Questo è un momento chiave per noi, poichè stiamo puntando sulla trasformazione digitale e sfruttando a pieno la forza del nostro portfolio. Sono certo che Jaime contribuirà in maniera decisiva durante questa fase, posizionando efficacemente ViacomCBS sul mercato mirando a una crescita strategica a lungo termine. Siamo dispiaciuti di salutare Andrea Castellari che ha deciso di lasciare ViacomCBS per intraprendere altre strade. Voglio ringraziare Andrea per il suo contributo nell’espandere il nostro business in queste regioni. Andrea, che è entrato in ViacomCBS 7 anni fa, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppare il nostro business in Italia ed ampliare la distribuzione del nostro portfolio in Turchia e Middle East”.