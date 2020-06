The Spac firma per la combinazione con Franchi Umberto Marmi

TheSpac – la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola, nella foto, e Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, con l’avvocato Giovanni Lega – annuncia la firma dell’accordo per la Business Combination con Franchi Umberto Marmi, leader del distretto del marmo di Carrara. Si prevede che l’operazione di business combination possa giungere a completamento entro ottobre 2020 con la quotazione di Franchi Umberto Marmi su Aim Italia. In particolare, l’accordo prevede una valorizzazione complessiva di Franchi Umberto Marmi pari a Euro 290 milioni, mentre TheSpac sarà valorizzata in base alla propria cassa disponibile al momento della business combination pari a Euro 59,4 milioni.