SACE con SUMEC per nuove opportunità di sviluppo in Cina

Continua in modalità digitale il format di business matching realizzato da SACE (nella foto, il presidente Rodolfo Errore) in collaborazione con SUMEC per affiancare le Pmi italiane nello sviluppo di nuove opportunità sul mercato cinese. “Re-start your business in China: SACE meets SUMEC ITC” è il titolo dell’ultimo incontro organizzato con la società leader per l’import di macchinari in Cina e si è svolto in versione webinar. La partnership tra SACE e SUMEC, avviata a partire dal mese di marzo 2019, ha lo scopo di facilitare l’assegnazione di contratti a Pmi italiane attive nel settore della meccanica, accompagnando la delegazione cinese presso gli espositori di interesse e supportandoli in meetings B2B al fine di raggiungere il target di 1 miliardo di euro di nuovi contratti assegnati a fornitori italiani entro il 2021.Qual è, a seguito degli sconvolgimenti causati dall’emergenza Covid-19, il contesto attuale del mercato cinese? Quali sono le opportunità commerciali per le Pmi italiane produttrici di macchinari nel settore delle tecnologie per le industrie della petrolchimica, della plastica e della carta? E in che modo possono cooperare al meglio con SUMEC?Questi gli argomenti affrontati nel corso del webinar in lingua inglese al quale hanno preso parte, oltre a Donato Morea, Relationship Manager Hong Kong Office di SACE, a Jacky Yang, General Manager di SUMEC e aDarren Chau, Project Manager di SUMEC, anche Andrea Croci, Regional Manager, Far East & Greater China di UBI Banca, Gianpaolo Bruno, Trade Commissioner di ICE Beijing e Anna Lisa Bisson, Coordinator International Activities di Confindustria.A registrarsi al webinar sono state più di 100 Pmi che operano nei settori d’interesse di SUMEC e che vogliono crescere nel mercato cinese sfruttando le indicazioni fornite da SACE. Nel numero complessivo dei registrati all’evento, pari a circa 200 utenti, rientrano anche banche, istituzioni e associazioni di categoria.L’iniziativa si inserisce nel quadro di una serie di incontri organizzati nell’ultimo anno da SACE in Italia e presso le principali fiere di settore tra SUMEC e oltre 100 Pmi. Per partecipare alla nuova sessione di meetings B2B, che avrà luogo a partire dal 29 giugno in poi, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo businesspromotion@sace.it.