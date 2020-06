Extreme Networks, Joe Vitalone chief revenue officer

Joe Vitalone è stato nominato chief revenue officer di Extreme Networks, la società si occupa di sviluppare soluzioni di rete. Nel nuovo incarico sarà resposabile delle strutture di vendita a livello internazionale.

Joe Vitalone ha un’esperienza di oltre 35 anni nel settore delle vendite e nel marketing, in aziende come Mitel, ShoreTel e Arrow Systems Integration, e di recente come chief sales and marketing officer di Jemez Technology.

Ed Meyercord, presidente e ceo di Extreme Networks ha dichiarato:

“Joe è un leader orientato ai risultati, e la sua lunga esperienza nella gestione di team internazionali e nella transizione verso modelli di vendita basato sulle sottoscrizioni ci aiuterà nella nostra evoluzione verso il networking basato sul cloud”.