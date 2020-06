Cinecittà World, per la prima volta bilancio in utile: è boom di presenze

Una crescita record in Italia (+360% in 3 anni) che ha consentito a Cinecittà World, con 400mila presenze, di diventare il 1° parco di Roma e del centro Italia e passare da trentesimo a quarto Parco in Italia. Il fatturato sale a 13,5 milioni dai 3,7 milioni del 2016 e, per la prima volta dall’apertura, il bilancio chiude in utile.

Crescono gli abbonamenti (4mila l’anno) e le scuole in gita (oltre 20.000 studenti), in aggiunta agli oltre 10 mila Pacchetti Parco + Hotel. La crescita di Cinecittà World traina il mercato dei Parchi Divertimento del Lazio, che, con oltre 1,5 milioni di biglietti venduti nel 2019, supera il fatturato di Colosseo, Circuito Palatino e Foro Romano, segno della crescita dei cosiddetti “nuovi turismi”.

“I numeri dicono che Cinecittà World è il parco più digital in Italia”, spiega l’ad Stefano Cigarini, nella foto, “con il 70% di vendite online contro una media di settore del 30%, secondo per numero di fan su Facebook (470.000), 2mMilioni di utenti unici sul sito web. Sedici attrazioni interattive (Media Based) raccontano il nostro sforzo di innovazione quotidiana”. Il pubblico di Cinecittà World è composto per il 52% da famiglie con bambini, provenienti da tutta Italia e per il 3% da visitatori stranieri. In base alle ricerche il 65% dei visitatori giudica il Parco “molto migliorato” rispetto al passato, il 91% manifesta l’intenzione di tornare, segno della crescente costruzione di una fan base solida e fedele. I nuovi recenti investimenti di oltre 5 milioni hanno permesso di allargare l’offerta da 16 a 40 Attrazioni, con alcune punte di eccellenza quali Volarium – Il cinema Volante, l’unico Flying Theatre esistente in Italia, premiato come Attrazione dell’Anno 2019.

Per il 2020-2023 il nuovo piano industriale prevede in 3 anni lo sviluppo del Resort con l’apertura di 2 nuovi parchi, mondi che affiancheranno l’offerta dell’attuale Cine World, ovvero il parco del cinema e della televisione: Roma World, dove vivere una giornata da antico romano, e Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World. Cinecittà World occupa circa 300 persone, di cui l’80% sotto i 30 anni, per una stagione di oltre 10 mesi (marzo-gennaio), e oltre 1.500 persone di indotto.

“Auspico una collaborazione crescente con le istituzioni” dichiara il Presidente, Roberto Bosi, “per valorizzare il turismo, risorsa cruciale del territorio, soprattutto ora che il turismo ha bisogno di ripartire e tornare a trainare l’economia di Roma e del Lazio”