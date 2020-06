Chromavis, nuove nomine

Ilaria Quattrociocche vice president human resources, Nathalie Collet global sales director

Chromavis, azienda del settore cosmetico conto terzi parte del Gruppo Fareva, ha inserito nel suo team Ilaria Quattrociocche come vice president human resources e Nathalie Collet come global sales director.

Quattrociocche ha una lunga esperienza in aziende multinazionali e multiculturali del settore industriale e dell’intrattenimento media e sport. Nel suo nuovo incarico farà parte del Comitato di Direzione di Chromavis, risponderà direttamente all’amministratore delegato Fabrizio Buscaini avrà la responsabilità di stabilire strategie di gestione e sviluppo delle risorse umane, a lei risponderà il team HR.

Collet ha un’esperienza professionale nel settore della cosmetica, beauty e packaging, oltre a esperienze internazionali in sales and business development in Francia, Usa, Uk e Asia. Nel suo nuovo ruolo Collet lavorerà dagli uffici Chromavis di Parigi sarà responsabile di sviluppo e gestione delle vendite a livello globale. Risponderà a Cecilia Schena, che ha preso il doppio ruolo di senior VP sales & marketing.