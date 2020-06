“Bike to Business”, un servizio innovativo per far pedalare le aziende e incentivare i lavoratori a usare la bicicletta

“Bikenomist” lancia il primo servizio integrato di progettazione e realizzazione di parcheggi bici sicuri per attrezzare le aziende italiane al boom della bicicletta e incentivare il “bike to work” dei dipendenti

Un aiuto concreto per le aziende italiane a diventare dei luoghi bike friendly per chi ogni giorno sceglie di raggiungere il posto di lavoro in bicicletta: è questo l’obiettivo di “Bike to Business”, il primo servizio integrato di “Bikenomist“, azienda milanese di consulenza, formazione e comunicazione sulla mobilità ciclistica.



“Le aziende rivestono un ruolo fondamentale nella ripartenza economica del Paese invitando i propri dipendenti a raggiungere il luogo di lavoro in modo sano, sostenibile e attivo”, spiega Paolo Pinzuti, Ceo di Bikenomist srl illustrando il servizio.



“Proprio per questo – prosegue Pinzuti – promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro è un modo per avere lavoratori più sani e produttivi, facendo fronte alla riduzione della capacità del trasporto pubblico causata dall’emergenza Covid-19 ed evitando così che milioni di lavoratori debbano ricorrere all’uso dell’auto privata perdendo tempo prezioso nel traffico, con evidenti ricadute in termini psicologici, di puntualità e di produttività”.

Per arginare il problema, molte città si stanno dotando di reti ciclabili di emergenza, per permettere ai cittadini di spostarsi in bicicletta anziché in auto alleggerendo in questo modo la rete viabilistica e contenendo il traffico. La bicicletta, infatti, è il mezzo di trasporto più veloce in assoluto per gli spostamenti in ambito urbano al di sotto degli 8 km e il 76,7% degli italiani compie spostamenti che sono mediamente inferiori ai 10 km, uno su tre compie spostamenti addirittura inferiori ai 2 km.

Per incentivare i lavoratori a usare la bicicletta, oltre che piste ciclabili servono anche ambienti bike friendly, ovvero luoghi attrezzati per lasciare la bici in sicurezza e politiche dedicate per chi pedala ogni giorno. Per questo “Bikenomist”, con il supporto dello studio di architettura Montieri-Macchi, ha deciso di mettere a disposizione delle imprese italiane la propria esperienza pluriennale nella gestione della mobilità, per aiutare imprenditori e mobility manager a trasformare i luoghi di lavoro in ambienti bike friendly, abbracciando così la voglia di cambiamento di milioni di italiani: dalla progettazione e installazione di parcheggi bici e micromobilità, alla progettazione e realizzazione di infrastrutture, servizi e agevolazioni per chi si muove in bici; dalla formazione aziendale dalla mobilità ciclistica agli itinerari per i dipendenti, dalla scelta dalla bicicletta alla ciclomeccanica, ma anche comunicazione interna, supporto comunicazione esterna, fornitura di bici e e-bike.

Una breve guida all’efficientamento della mobilità in azienda è scaricabile in download gratuito: uno strumento utile per promuovere l’uso della bicicletta nel tragitto casa-lavoro dei dipendenti attraverso una serie di azioni mirate all’insegna della mobilità sostenibile.







