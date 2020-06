Acqua di Parma, Enrico Sorenti International Sales Director

Enrico Sorenti è stato nominato international sales director passa di Acqua di Parma a diretto riporto di Laura Burdese, presidente e CEO della Maison italiana.

Sorenti avvia il suo percorso professionale in Barilla nel 2002.

Un anno dopo entra in Henkel dove ricopre diversi incarichi, nel 2007 passa in Danone. Nel 2011 inizia a lavorare nel gruppo Lvmh come sales manager FragranceBrands Italia, seguirà poi il ruolo di sales director Parfums Christian Dior Italia nel 2013 e di brand general manager Guerlain Italia nel 2016.