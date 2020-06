New Guards Group, Cristiano Fagnani nuovo chief marketing officer

Cristiano Fagnani è il primo Chief Marketing Officier di New Guards Group (Ngg), azienda che appartiene a Farfetch e a capo di marchi come Off-white, Palm Angels e Alanui.

Fagnani ha un’esperienza ventennale nella leadership di iniziative per Nike, ha ricoperto diversi incarichi direzionali nel marketing e nella comunicazione per l’Italia e Emea e presso l’headquarter globale in Usa, occupandosi di portare avanti iniziative e supervisionando le collaborazioni di prodotto, l’influencer marketing e le brand experience attraverso l’Energy Marketing Team.

Fagnani nel corso degli anni ha stabilito un forte legame con Ngg e alcuni dei suoi designer, sviluppando la collaborazione Nike x Off White con Virgil Abloh oltre alla partnership Nike x Ambush.