ID-Entity, Dedi Salmeri head of PA communication & digital events

Dedi Salmeri è nominata head of PA communication & digital events di ID-Entity, gruppo internazionale che si occupa di servizi di marketing e comunicazione digitale.

Salmeri da due anni lavora nella gestione dell’Accordo Quadro sottoscritto da ID-Entity con AlmavivA nel ramo dei progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione, si occuperà di dirigere il gruppo dedicato alla produzione di contenuti.

In questo scenario è previsto l’intervento di ID-Entity su alcuni percorsi di digitalizzazione della pubblica amministrazione tramite la creazione di piani di comunicazione.



Dedi Salmeri possiede con i suoi venticinque anni di esperienza, vanta competenze nelle strategie di comunicazione e marketing, in questi anni ha avuto modo di lavorare in diversi rami della comunicazione istituzionale, corporate e prodotto, dall’hotellerie di lusso con Casta Diva Resort o il Gruppo Baglioni, al corporate finanziario con Atex Global Media all’Osservatorio Solomon contro le discriminazioni e la tutela dei diritti umani, dal farmaceutico con Paladin Pharma o P&G healthcare all’automotive con Lancia, Fiat o Arexons, dal fashion con Romeo Gigli o Parah beachwear&lingerie al food&wine con Cantine 7soli o Mandrarossa, dall’istituzionale internazionale con Fund Forum of Uzbekistan o Sochi 2014 in Krasnodar alla comunicazione di personaggi politici italiani come l’On. Maria Stella Gelmini.