ACEA, Tiziana Flaviani diventa responsabile della comunicazione

Importanti novità dal mondo di ACEA. Tiziana Flaviani, responsabile Advertising, Brand Image ed Eventi, è stata promossa a responsabile della comunicazione del gruppo. Si tratta di una bella novità, perché raramente un’azienda decide di valorizzare un proprio collaboratore. Di solito i grandi comunicatori vengono scelti con una selezione esterna. Questo è un bel segnale, perché ci dice che il merito e in questo paese, viene premiata. Tiziana Flaviani è una professionista molto apprezzata. Nata a Roma, ha conseguito una laurea in Lettere Moderne. Da oltre 31 anni in ACEA, è sempre pronta a difendere gli interessi dell’azienda che ha molto a cuore. In ACEA ha ricoperto vari ruoli: dal

2003 al 2005 il ruolo di responsabile Comunicazione ed Eventi nella società AceaElectrabel Energia Spa, curando la fase di start up societaria, ed ha poi ricoperto vari ruoli nel settore della comunicazione e marketing.