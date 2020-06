Roma, domenica “flashbike” sulle rive del Tevere

Domenica prossima, 21 giugno, si svolgerà sulle sponde del Tevere, il TEVERE BIKE, una giornata dedicata al fiume di Roma. Un invito a tutta la cittadinanza a scendere sulle sponde del fiume, in bicicletta ma anche a piedi, per un Tevere tutelato, ecologico e vivibile. “Sarà un riappropriarsi delle sponde, del fiume, per dimostrare che la città lo vuole, che ci siamo, che vogliamo aiutare chi ha la responsabilità di gestirlo, ma che saremo anche uno stimolo a fare”, spiegano gli organizzatori in una nota.

L’Iniziativa ha il patrocinio della Regione Lazio e coinvolge tantissime Associazioni (circa 40) che ogni giorno svolgono un attento lavoro di impegno sociale e di sensibilizzazione a servizio dei cittadini. Nel giorno del solstizio d’estate, alle 11.30 si organizzerà un flashbike sulle sponde sotto Castel San’Angelo, tutti in bicicletta, ma anche a piedi, e vestiti di bianco, a testimoniare che si può ripartire e lo si può fare in sicurezza, in bici sì è naturalmente distanziati, e si ha la possibilità di godere delle bellezze del Tevere, attraversare la città, per ritornare a viverla in modo sano e consapevole. Alberto Acciari, Presidente Associazione Tevere Day: “Come abbiamo dimostrato, col Tevere Day 2019, il fiume è un bellissimo Parco per svolgere intense attività di intrattenimento, sport, cultura, ed affermare la necessità di un Museo del Tevere che lo esalti. Lo stesso gruppo di associazioni di cittadini scenderà di nuovo sul fiume, il 21 giugno, per sollecitare priorità e date certe ai tanti progetti che gli enti preposti hanno immaginato. Il Tevere è uno dei patrimoni storico, culturali, naturalistici, più rilevanti della città, una risorsa turistica ed economica importantissima ma trascurata. La ripartenza sociale, ecologica ed economica che tutti vogliamo non può prescindere dal suo fiume ed i 30.000 che l’hanno affermato scendendo sulle sponde per il Tevere Day, lo dimostrano. Il 21 giugno #nnamoafiume per un Tevere più forte”.