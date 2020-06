Prima Assicurazioni, a maggio +140% polizze rispetto al 2019

Prima Assicurazioni segna una forte crescita dei volumi anche a maggio e lancia “Prima Black”, il nuovo prodotto dedicato agli agenti. Mentre l’Italia riparte, la tech company che opera come piattaforma assicurativa specializzata in polizze auto, moto e furgoni preme sull’acceleratore e chiude il mese con un aumento delle polizze vendute a 114 mila, il 140% in più rispetto alle 48 mila di maggio 2019, raggiungendo un totale di clienti attivi di 673 mila, in crescita dell’89% rispetto allo scorso anno. Si conferma dunque la bontà della strategia di Prima Assicurazioni, che ha continuato a registrare forti incrementi dei risultati anche durante la fase di lockdown, quando la società ha raggiunto la pietra miliare di 600 mila clienti attivi. “Il settore assicurativo – spiega Mauro Piccinini, Chief Financial Officer di Prima Assicurazioni – si sta dimostrando particolarmente resiliente alla crisi e i dati mostrano che a maggio la nostra crescita è tornata a livelli anche superiori rispetto al periodo precedente al lockdown. Confermiamo tutti i nostri obiettivi per il 2020, compresi quelli più ambiziosi di raddoppiare i premi lordi e raggiungere 1 milione di clienti attivi a fine 2020. Lo faremo continuando a lavorare sull’eccellenza dell’esperienza dei nostri clienti, sul raffinamento dei nostri algoritmi ‘data-driven’ e su una strategia distributiva improntata all’omnicanalità”.

A fine anno Prima Assicurazioni punta a ottenere una quota di premi dal canale indiretto di agenti e broker in aumento al 30% del totale dal 15% attuale. A questo scopo è stato studiato “Prima Black”, che ha una caratteristica unica per tutelare il portafoglio dell’agente: non importa se il cliente rinnova in agenzia oppure sul sito di Prima, rimane e rimarrà sempre un cliente dell’agente.