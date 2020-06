Permira completa l’acquisizione di Golden Goose

Permira ha completato con successo l’acquisizione della quota di maggioranza di Golden Goose da Carlyle che mantiene una partecipazione di minoranza nella società. Nella società veneziana entra Maureen Chiquet, come presidente non esecutivo, succedendo a Patrizio di Marco il quale rimane come co-investitore. Chiquet ha ricoperto il ruolo di ad di Chanel dal 2003 al 2016 e ha iniziato la sua carriera in L’Oréal per poi unirsi a The Gap. “Sono molto felice di dare il benvenuto a Permira come nostro nuovo partner. L’esperienza e la conoscenza del settore consumer maturata dal suo team saranno un grande valore aggiunto per la nostra continua crescita e per la diffusione dei nostri prodotti verso una clientela sempre più globale. Gli avvenimenti degli ultimi mesi non @hanno cambiato le nostre ambizioni di crescita e rimaniamo fortemente convinti del potenziale del nostro brand. A testimonianza di ciò, sono orgoglioso di annunciare che la squadra manageriale ha reinvestito tutti i propri proventi dell’operazione nell’azienda – la migliore e più tangibile dimostrazione di quanto crediamo nel futuro successo di Golden Goose e di quanto il nostro team sia unito. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Carlyle per il loro supporto negli ultimi anni e sono lieto che abbiano reinvestito nel nostro progetto. Sono assolutamente emozionato ed onorato di accogliere Maureen Chiquet nella famiglia Golden Goose che, con la sua vision ed esperienza, è una grande fonte d’ispirazione per tutti noi”, ha detto l’ad Silvio Campara (nella foto).