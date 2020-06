NPLs RE Solutions, Francesco Medri nominato membro del CDA

Francesco Medri è stato nominato membro del CDA di NPLs RE Solutions, società attiva nel settore degli NPL, gestita da RINA Prime Value Services S.p.A. e partecipata dal Gruppo Gabetti.

Francesco Medri ha ricoperto ruoli di crescente spessore all’interno del Gruppo RINA, con un’esperienza ventennale nel settore dei servizi di ingegneria inerenti al mondo delle infrastrutture e del real estate, nello specifico nel segmento di mercato denominato ‘’TIC – Testing Inspection & Certification’’ afferente alle Società di terza parte indipendenti. Francesco Medri è attualmente Executive Vice President di RINA Prime Value Services e Executive Vice President Corporate Sales Excellence del Gruppo RINA.

Piercarlo Rolando, amministratore delegato di NPLs RE Solutions S.r.l. e di RINA Prime Value Services SpA ha dichiarato: “La presenza di Francesco Medri nel CdA di NPLsRE è volta a rafforzare il prezioso contributo del Gruppo RINA all’interno della Società, un Gruppo che vanta una forte esperienza anche nel mondo bancario per noi preziosa e fondamentale. L’appartenenza al Gruppo RINA Prime Value Services assicura a NPLs RE_ Solutions la disponibilità di una filiera di servizi tecnici e certificativi di eccellenza, nonché basi solide per un ulteriore sviluppo sul mercato”.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di un CdA che già conta figure professionali di altissimo livello. Spero di portare, grazie alla mia esperienza maturata in Italia e all’estero con il Gruppo RINA, un ulteriore valore aggiunto a una Società che è già un nome di riferimento nel settore delle esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali al servizio di banche e servicer NPL”. Ha commentato Francesco Medri.