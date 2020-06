Lluís Plà nuovo presidente e AD di Angelini Beauty

Lluís Plà è stato nominato da Angelini Holding presidente e amministratore delegato di Angelini Beauty con effetto immediato.

Lluís Plà nel corso degli ultimi 25 anni, ha avuto esperienze in diverse aziende e posizioni del Gruppo Angelini, nel 2016 come vice-direttore generale, nel 2017 come direttore generale, ha lavorato alla riorganizzazione della business unit Angelini Beauty.

Ha dichiarato Lluis Plà :“Nel corso della mia carriera ho avuto l’opportunità di lavorare all’interno di differenti Business Unit del Gruppo, acquisendo competenze e preziose esperienze professionali. Angelini Beauty rappresenta una sfida importante, in un momento storico complesso e dal futuro ancora incerto”.