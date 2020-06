A2A, Carlotta Ventura sarà il nuovo Direttore della Comunicazione Esterna e Media Relations

Importante novità nel mondo della comunicazione. Carlotta Ventura, nella foto, entra in A2A. Sarà, dal primo luglio, il nuovo Direttore della Comunicazione Esterna e Media Relations. Sostituisce Simona Giorgetti, che resterà un’azienda con un nuovo incarico. Adesso conosciamo meglio Carlotta Ventura: è una seria professionista della comunicazione molto conosciuta in Italia e all’estero. Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha la sua carriera professionale nel settore automotive, dal 1992 in General Motors Italia, poi in Opel Italia e a 1997 in Ford Italia come Capo Ufficio Stampa.

Nel 2000 approda in Telecom Italia, dove resta 17 anni e ricopre incarichi di prestigio. Diventa, dapprima, Responsabile di Sponsorizzazioni ed Eventi di Gruppo a livello nazionale e internazionale fino ad assumere il ruolo di Executive Vice President – Brand Strategy and Media Per le Ferrovie dello stato è stata Direttore Centrale Brand Strategy e Comunicazione. Di recente ha anche diretto il Centro Studi americani e la comunicazione di EY. Dopo aver rivoluzionato l’immagine di Ferrovie e portanto tanti importanti cambiamenti al Centro Studi, adesso approderà in A2A per riformare la comunicazione del Gruppo.