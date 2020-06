Verti ed Esselunga rinnovano la partnership con una nuova offerta dedicata ai propri clienti

La compagnia digitale del Gruppo MAPFRE ed Esselunga premiano la scelta di una polizza acquistata in partnership con punti fragola sulla Carta Fìdaty.

Verti, compagnia assicurativa digitale del Gruppo MAPFRE, è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Esselunga, società italiana operante nella grande distribuzione organizzata. A partire dal catalogo di aprile 2020, infatti, la polizza acquistata in partnership è premiata con un numero di Punti Fragola che cresce in funzione del set di garanzie scelte dal cliente. Il rinnovo della partnership, avvenuto grazie alla consulenza e intermediazione dell’Affinity Solutions Provider Willis Towers Watson, specializzato nell’ambito assicurativo, conferma la sinergia consolidata tra le due realtà.



Presente da vent’anni sul Catalogo Fìdaty, la polizza auto digitale Verti ha saputo accompagnare i clienti Esselunga nel corso del tempo, guidando alcuni dei principali cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Dall’acquisto di una polizza per l’auto, la moto e la casa, sul pc o sullo smartphone, in autonomia o con l’aiuto del call center, Verti è stata sempre al fianco dei clienti offrendo prodotti personalizzati, con la convenienza di una tariffa che premia le famiglie e i guidatori prudenti. Tra le numerose novità che si sono susseguite nel tempo, si può citare come esempio l’offerta Voucher, che permette di utilizzare i punti fragola già cumulati per avere uno sconto di 80 euro sulla propria polizza auto. A tutto questo, si aggiunge ora il vantaggio extra della promozione Punti Fragola.

La novità, valida a partire dal catalogo di aprile 2020, premia i clienti con un numero di Punti Fragola proporzionale alle garanzie selezionate per la propria polizza. Questa idea rappresenta una formula vincente per il cliente, in quanto incentiva a optare per la serenità garantita da una polizza con copertura più ampia e completa. Le nuove combinazioni premiano sia i nuovi clienti (che possono arrivare a cumulare fino a 4100 Punti) che i clienti fedeli, i quali con il rinnovo possono incrementare i punti fragola rispetto a quanto avveniva in passato arrivando fino a 2050 punti fragola. Dottor Marco Buccigrossi, Direct Business Director di Verti: “Siamo particolarmente soddisfatti di aver confermato anche per quest’anno la collaborazione con Esselunga, una partnership di lunga data, un pezzo di storia costruito insieme, il cui denominatore comune è sempre stato rispondere alle esigenze dei clienti e facilitare loro la vita, grazie soprattutto al DNA digital che contraddistingue le nostre due realtà.”