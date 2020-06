Spitch, Giovanni Mannarino Director of Sales and Consultancy

Spitch AG, azienda internazionale che si occupa dello sviluppo di soluzioni di tecnologia vocale, ha reso noto l’ingresso di Giovanni Mannarino come Director of Sales and Consultancy, con responsabilità dell’attività di vendita a livello italiano.

Mannarino avrà il compito di essere il primo punto di contatto commerciale per i clienti e i partner di Spitch in Italia, collaborerà insieme al gruppo di prevendita per trovare e proporre ai clienti e partner le soluzioni tecniche più adatte alle diverse esigenze aziendali.

Mannarino ha un’esperienza più che ventennale nella gestione di team, progetti, tecnologie e processi nel campo del customer engagement, avendo lavorato per aziende a livello internazionale nel settore dei contact center multicanale. Inoltre vanta esperienza nella gestione dell’innovazione e dello sviluppo del business, e competenza tecnica.