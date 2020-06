Lucisano Media group riparte con due importanti produzioni

Lucisano Media Group riparte! La grande casa di produzione cinematografica ha annunciato il ritorno in pista della controllata Italian International Film, a partire da di luglio. Il coronavirus ha sospeso tutto, ma finalmente si può ripartire. Le associazioni delle imprese audivisivo hanno firmato il protocollo sanitario che permette la ripartenza delle produzioni cinematografiche e televisive. Il gruppo riparte con due produzioni: “Lasciarsi un giorno a Roma”, regia di Edoardo Leo, dove era stato già concluso un accordo di pre-acquisto con Vision Distribution e di co-produzione con Neo Art Producciones, e “Una famiglia mostruosa”, regia di Volfango De Biasi, dove era stato ufficializzato un accordo di cessione diritti con Rai Cinema.

Federica Lucisano, l’a. d. del gruppo, commenta la ripartenza: “E’ un momento molto emozionante per noi tutti e siamo lieti di poter ripartire con slancio. “Abbiamo sofferto per questa interruzione ma continuato con coraggio e dedizione a lavorare nelle retrovie, accogliendo anche con favore la moltiplicazione dei canali di distribuzione in atto”. E ancora: “Continuiamo a guardare sempre avanti, con vigore ed ottimismo consci che il cinema è l’arte del sogno, un sogno che si realizza continuamente, ogni qualvolta si inizi un’opera o ci si appresti a guardarla”.