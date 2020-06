Generali, Donnet a Dombrovskis: è necessario un fondo anti pandemie

L’a.d. delle Generali, Philippe Donnet, propone l’istituzione di un fondo per le pandemie in cui gli assicuratori hanno un ruolo importante, poiché forniscono le proprie competenze in ambito di prevenzione e resilienza e sono pronti a investire nella ripresa economica nonché nella transizione energetica, tecnologica e digitale, che ha la massima priorità per l’Unione. Inoltre, poiché prevede partnership tra settore pubblico e privato con la partecipazione di industria, governi e istituzioni europee, il fondo rappresenta un’opportunità unica di recuperare lo spirito che ha caratterizzato la costruzione dell’Unione Europea. La proposta è stata avanzata nel corso di un video colloquio tra Donnet e il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. Donnet ha discusso di soluzioni armonizzate a livello europeo per far fronte agli effetti negativi del Covid-19, oltre che del contributo che può apportare il settore assicurativo al superamento della crisi con particolare riferimento a un fondo anti-pandemia per le emergenze. Secondo Donnet il Recovery Fund rappresenta un forte segnale politico di volontà dell’Unione Europea di sostenere i propri cittadini in tempi di crisi.

Donnet ha inoltre dichiarato che gli assicuratori possono dare un contributo importante alla ripresa economica. Con 11 trilioni di euro di asset gestiti – di cui oltre 630 miliardi gestiti solamente da Generali – il settore assicurativo europeo può dare un importante contributo, in particolare grazie alla capacità di gestione dei rischi, di trasferimento di fondi a individui e imprese colpiti dalla crisi, e di favorire i flussi di capitale verso investimenti e pratiche creditizie.