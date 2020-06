Dal 29 giugno gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria tornano operativi

Sono “sterili e inutili” le polemiche nei confronti di Sacal in occasione della pubblicazione del decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro della Salute, per razionalizzare il servizio di trasporto aereo. Lo scrive la società di gestione degli aeroporti calabresi.

“Il decreto – si evidenzia in un comunicato – recita che in considerazione delle numerose richieste dei gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della loro capacità infrastrutturale, l’ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui sopra”. Ancor prima della pubblicazione del decreto ministeriale, si sottolinea, “in data 12 giugno Sacal aveva già provveduto ad incontrare il Comitato Utenti partecipato dal suo Presidente e dai responsabili degli handler attivi sui tre scali, per comunicare la volontà del gestore aeroportuale di mantenere la chiusura degli scali succitati solo fino al 28/giugno. E se la verità è incontrovertibile, prova della forte volontà del gestore di ritornare alla normalità operativa è la pubblicazione dei due NOTAM (avviso ufficiale agli aeronavigamenti a livello globale) B3037/20 e B3038/20, pubblicati in data 14 giugno 2020 in cui Sacal comunica la chiusura dei due scali solo fino alla data indicata”.

La Sacal precisa anche che “fino alla data del 28 giugno p.v,sugli scali di Reggio e Crotone ci sarà la possibilità di operare con un preavviso minimo di 2 ore, anche per eventuali voli commerciali (charter). Pertanto, alla luce di quanto sopra, dal 29 giugno gli scali di Reggio e Crotone garantiranno la regolare operatività dei voli già programmati. L’avvio delle attività sugli aeroporti di Reggio e Crotone – si legge infine – è, dunque, per Sacal prevista in linea con l’avvio dell’attività volativa dei vettori, Alitalia su Reggio Calabria, dal 1 luglio, per come comunicato a mezzo stampa e pubblicato sul sito della Compagnia e Ryanair su Crotone dal 3 luglio, nelle medesime modalità”.