DAS, un assistente vocale h24 sul sito per migliorare la customer esperience

DAS, compagnia di Generali Italia, potenzia il suo sito web (www.das.it) e, prima in Italia nel suo comparto, lancia DASy, un nuovo assistente virtuale per guidare tutti gli utenti e clienti comunicando a voce in linguaggio naturale.

Accedendo alsito, è possibile dialogare con l’assistente virtuale DASy per effettuare alcune operazioni comuni e non complesse a cui, laddove fosse necessario, seguirà sempre l’intervento diretto di DAS con i suoi professionisti e intermediari. Per quanto riguarda i clienti è possibiledisporre un pagamento, richiedereuna variazione contrattuale, lo stato di avanzamento di un sinistro,fare una denuncia o chiedere una consulenza legale senza dover compilare lunghi form,ma semplicemente dando una breve spiegazione verbale a DASy che la processerà in tempo reale e la inoltrerà a chi di competenza. Per l’utente privato, il professionista e l’impresa, è possibile sia geo-localizzare l’agenzia più vicina e ottenere tutte le informazioni specifiche per potervisi recare fisicamente sia avere informazioni contrattuali e richiedere un preventivo per ciascun prodotto di DAS oltre che informazioni di carattere generale sulla tutela legale.

“In una società veloce ed iperconnessa come quella attuale – spiega Roberto Grasso, nella foto, general manager della Compagnia – l’innovazione è un elementofondamentale per potenziare la propria attivitàesemplificare la relazione con i propri utenti. Con questo ulteriore tassello vogliamo facilitare e velocizzare la fruibilità della nostra offertagarantendoun’assistenza completa h24 per i nostri clienti e un importante supporto all’attività svolta dai nostri dipendenti e intermediari. Siamo convinti – aggiunge Grasso – che il binomio uomo e macchina possa funzionare bene ma non può certo prescindere dal valore fondamentale che può dare la componente umana grazie a preparazione tecnica, empatia e professionalità”.

DASycontribuirà a garantire risposte immediate ai quesiti più comuni, semplificando i processi e rendendopiù veloce e trasparente l’accesso alle informazioni. L’assistente virtuale è stato sviluppato con Dialogflow la piattaforma“open”di Google dedicata alle aziende che desiderano progettare e implementare i propri voicebot conl’ausilio del“Natural Language Processing” (NLP) per interagire con gli utenti finali.