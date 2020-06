Coop Italia, Marco Pedroni nuovo presidente

L’ADM ha rinnovato i vertici, nominando come nuovo presidente di Coop Italia Marco Pedroni, che succede a Giorgio Santambrogio, AD del Gruppo Végé.

Il nuovo comitato esecutivo dell’Associazione Distribuzione Moderna include i vertici delle associazioni di rappresentanza del settore con Claudio Gradara, presidente Federdistribuzione, Sergio Imolesi, segretario generale Ancd–Conad, e Luca Bernareggi, presidente di Ancc–Coop.

Poi ci sono gli AD delle grandi aziende della distribuzione commerciale: Gerard Lavinay per Carrefour, Sami Kahale per Esselunga, Francesco Pugliese per Conad, Giorgio Santambrogio per il Gruppo Végé, Maniele Tasca per Selex. Consigliere delegato Massimo Viviani.