Capgemini Business Unit Italy, Alessandro Annese hr and organization director

Capgemini ha reso nota la nomina di Alessandro Annese come hr and organization director della business unit Italy.

Il suo incarico sarà nell’ambito della gestione della divisione risorse umane, con la responsabilità di realizzare le strategie per incrementare le professionalità interne all’organizzazione.

Annese, esperto di leadership, change management e talent management, si è occupato dell’ambito internazionale, in diversi settori, dal largo consumo, all’ICT fino al comparto industriale.

Nel 1996 ha avviato la propria carriera, inizialmente come consulente d’organizzazione per le Pmi e dopo arrivando alle risorse umane.

In seguito, nel 2002 è entrato in Carlsberg Italia, come hr manager per la business unit “T&C”, nel 2007, ha lavorato in Cisco Systems come country hr manager, poi è divenuto hr partner per la Regione Mediterranea.

Nel 2011 è approdato in Indesit Company, ricoprendo il ruolo di hr executive director per tutta l’organizzazione commerciale, distribuzione ed after sales.

In ultimo prima di entrare in Capgemini, Annese è stato dal 2014 HR Director con responsabilità sull’Italia e sui paesi della regione South Europe per British American Tobacco.