Marche, arriva l’app “Buca” per pronto intervento sulle strade

Si chiama ‘Buca’ ed è un’app gratuita che segna una vera e propria rivoluzione sul tema della manutenzione stradale sfruttando la tecnologia digitale. Lo strumento sarà utile all’amministrazione comunale e alla MobilityPro, la società consortile che gestisce il servizio. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha parlato di “una grande innovazione” al servizio “anche dei cittadini, che attraverso lo smartphone potranno fare le segnalazioni e ottenere una verifica immediata”. Basterà scaricarla e fare la foto alla buca, che in modo geolocalizzato arriverà immediatamente alla centrale della Mobility Pro, che a sua volta invierà le squadre di operai già operative in strada. Il cittadino avrà poi riscontro dell’intervento e potrà anche esprimere il suo grado di soddisfazione”. Per Ricci è “un meccanismo veloce, che responsabilizza molto sia la società che gestisce la manutenzione che il comune e fa diventare tutti i cittadini protagonisti di una città migliore”. Se la sperimentazione dell’app ‘Buca’ darà esito positivi nella manutenzione stradale, l’obiettivo dell’amministrazione è di applicarla anche ad altri settori che necessitano di controllo e manutenzione continua, come quello dei rifiuti e del verde. ‘Buca’ è stata sviluppata dalle due start-up pesaresi Edilmag e Machjatho. “Lo strumento utilizza un linguaggio semplice e intuitivo – ha spiegato Rodolfo Brandi (Costruzioni Brandi), ideatore del progetto con Massimiliano Ascolillo (Pagano&Ascolillo) -: consente segnalazioni sulla pavimentazione, ma anche su disservizi relativi a semafori, segnaletica orizzontale o su cartelli stradali abbattuti”. Il vantaggio è la geolocalizzazione esatta del disservizio, che permette un intervento più puntuali e tempestivo.

MobilityPro ha effettuato a Pesaro 4.500 interventi nel 2017, 3.200 nel 2018, 2.800 nel 2019, con un evidente calo delle segnalazioni; quasi il 60% degli interventi ha riguardato la chiusura delle buche, mentre il resto si è riferito alla segnaletica verticale e orizzontale.

Per ampliare i metodi di segnalazione, MobilityPro ha integrato la modalità tradizionale con i sistemi di comunicazione più interattivi: alla fine del 2018 è stato introdotto l’utilizzo di whatsapp per la ricezione delle segnalazioni. Ora il passo ulteriore con l’app ‘Buca’: “Il processo è tracciato e gestito in totale trasparenza con la cittadinanza – ha spiegato Marco Pianosi, responsabile di MobilityPro -: dalla segnalazione alla riparazione, con particolare attenzione alla verifica del customer care. In questo modo, il cittadino è protagonista proattivo nel percorso di tutela e controllo della rete stradale”. L’app, inoltre, invierà agli utenti registrati le informazioni relative alle eventuali problematiche riguardanti le strade comunali, un vero e proprio servizio: dai lavori in corso ai guasti, passando per le variazioni del traffico.