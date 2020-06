Webuild, guarda il video del gruppo “With our hands”

Vi segnaliamo l’arrivo del nuovo arrivo di Webuild, With our hands Webuild. Così l’ha presentato il gruppo: “Con le nostre mani costruiamo grandi infrastrutture: ponti, strade, metropolitane, ferrovie, dighe. Con le nostre mani abbiamo vinto le sfide più difficili, insieme. Mani sapienti, capaci di utilizzare le migliori tecnologie e realizzare opere grandiose. Sono da sempre la nostra grande ricchezza, per dare forma ai nostri sogni. E’ quello che sappiamo e vogliamo continuare a fare: costruire grandi opere per un futuro migliore. Con le nostre mani Webuild”.