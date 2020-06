Patagonia: dimissioni di Rose Marcario

Rose Marcario, CEO di Patagonia abbandona l’azienda dopo 12 anni, di cui sei come top executive.

L’azienda ha comunicato che al momento non è ancora stato stabilito un sostituto e che intanto il chief operating officer Doug Freeman si occuperà di dirigere questa fase di transizione, finché il consiglio di amministrazione e il fondatore Yvon Chouinard non avranno designato un successore.

L’ex CEO e membro del board Kris Tompkins ha dichiarato che Marcario è stata “senza dubbio” la migliore e la più impattante CEO e leader nella storia della compagnia.