Nomine ai consorzi: Giacomo Pondini all’Asti, Michele Fontana al Brunello

Giacomo Pondini lascia la direzione del Consorzio del Brunello di Montalcino per passare all’Asti docg, viene sostituito da Michele Fontana. Il giro di nomine tra le due regioni è stato avviato dall’uscita, a settembre scorso, di Giorgio Bosticco.

Dopo otto anni di gestione da parte di Bosticco e dopo nove mesi di sospensione, il consorzio piemontese ha fatto ricadere la sua scelta in Giacomo Pondini, che dal 2016 era alla direzione del Consorzio del Brunello di Montalcino.

Il Consorzio del Brunello di Montalcino per questa fase è affidato a Michele Fontana, che inizierà effettivamente a luglio. Fontana dopo un’esperienza in Ruffino, ha iniziato la sua carriera come esperto di amministrazione e finanza passando dalla Fondazione Sistema Toscana a Vivatec, poi è entrato con l’incarico di responsabile nel Consorzio del Chianti Classico e infine nell’azienda Castello di Meleto.

Fabrizio Bindocci, presidente del consorzio, dando il benvenuto al nuovo direttore e ringraziando quello uscente ha commentato: “Ci attendono sicuramente tempi sfidanti ma anche di positiva prospettiva per Montalcino e per la denominazione”.

Da Asti, il presidente del consorzio Romano Dogliotti ha commentato: “Eravamo alla ricerca di una persona in perfetta sintonia con il mondo del vino e, nello stesso tempo, in possesso di una preparazione di profilo internazionale, in grado di rispondere adeguatamente alle sfide che la nostra denominazione deve affrontare. Il dottor Giacomo Pondini ha queste caratteristiche per formazione accademica, professionale e umana. Sono certo che insieme faremo un eccellente lavoro in modo da conferire al Consorzio la guida che gli compete”. Prima di diventare direttore del Brunello, Pondini aveva operato sia in ambito diplomatico, con un incarico nell’area commerciale presso l’Ambasciata italiana in Namibia, e poi era entrato nel mondo del vino ricoprendo vari ruoli in aziende vitivinicole nella zona del Chianti, fino ad arrivare al Consorzio del Morellino di Scansano e infine a quello del Brunello.”