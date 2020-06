Martina Cuman Co-Founder e Sales Director Digital Mao

Martina Cuman lascia Disko Italia e crea insieme a Matteo Mengacci Digital Mao, l’agenzia si occupa dello sviluppo di soluzioni di e-commerce. Cuman al suo interno avrà l’incarico di Sales Director.

Martina Cuman ha avviato la sua carriera in Disko, agenzia creativa full service con headquarter a Parigi, dedicandosi all’apertura della sede italiana con il ruolo di Country Manager, in seguito ha lavorato cme Commercial & Communication Director in Disko Italia, nata dall’unione delle società Stylum e Rokivo.

Martina Cuman ha accumulato esperienze in diversi ambiti, dal business development, strategia digitale a strategia di comunicazione, con clienti come Dodo, Ferrero, Alfaparf Milano, Foscarini, Gruppo Tod’s, Lamborghini, Gruppo VéGé ed Essilor.

Ha commentato Martina Cuman: “Sono davvero entusiasta di questa nuova avventura in Digital Mao e del fantastico pool di imprenditori digitali che ho raggiunto.

Mi fa piacere poter co-creare questa società insieme al mio compagno di viaggio Matteo Mengacci, certa di portare valore a quelle Pmi e grandi aziende che stanno approcciando seriamente il mondo della vendita online. Digital Mao ha infatti come obiettivo quello di far conoscere una nuova modalità di abbracciare il mondo eCommerce: oltre alla velocità di sviluppo e alla sicurezza garantite dalla scelta di Shopify come partner tecnologico (Digital Mao è infatti Shopify Partner e Shopify Expert), qualità e pieno rispetto dell’identità di marca sono due elementi per noi imprescindibili. Oltre a questo, non dimentichiamo tutte le attività collaterali che permetteranno al nostro ecommerce di performare realmente a livello di business”.

Ha concluso Enzo Ciavaglioli, Presidente di Digital Mao: “Siamo davvero felici della scelta fatta con Martina e siamo sicuri che il team creato con Matteo Mengacci saprà portare i risultati di crescita che ci aspettiamo”.