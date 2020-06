A Salerno le spiagge libere saranno sanificate a spese del Comune

Ombrelloni comunali, sanificazione e pulizia a carico del Comune e controlli anti-assembramento da parte della polizia municipale e della Protezione civile. E’ quanto prevede il programma operativo degli arenili liberi di Salerno, approvato ieri in Giunta, con il quale viene ribadito che la ‘tintarella’ resta gratuita. L’Amministrazione guidata da Enzo Napoli ha già provveduto ad un primo censimento delle aree disponibili sulle quali saranno installati gli ombrelloni pubblici che, oltre a garantire l’ombra ai bagnanti, assicurano anche il distanziamento minimo tra le persone. Pulizia e sanificazione delle spiagge restano a cura del Comune che, nei prossimi giorni, indirà una gara per affidare quelle zone ai gestori che ne faranno richiesta. Chi si aggiudicherà il bando dovrà vigilare sul contingentamento degli accessi perché non si verifichino assembramenti e dovrà mantenere i registri di presenza. L’accesso alle spiagge e l’utilizzo degli ombrelloni comunali saranno a costo zero. Al contempo, i bagnanti, se vorranno, potranno noleggiare le attrezzature balneari dai gestori. La sorveglianza per scongiurare assembramenti è affidata ai vigili urbani. “E’ un sistema sperimentale che confida nella rigorosa autodisciplina personale e collettiva”, spiega il primo cittadino rimarcando che “ciascuno dei bagnanti dovrà fare la propria parte per tutelare la salute personale e collettiva e permettere a tutti di trascorrere qualche ora di sano relax e benessere sulla spiaggia”. Napoli, sottolineando che, così, “anche i gestori avranno la possibilità di realizzare utile e creare lavoro”, rivendica il “modello Salerno” come esempio “virtuoso ed efficace che sarà ovviamente monitorato per porre rimedio ad eventuali disfunzioni ed anomalie”.