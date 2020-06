Lexant, Giorgia Barberis responsabile della divisione di diritto del lavoro della sede di Torino

E’ stata nominata l’avv. Giorgia Barberis a responsabile della divisione di diritto del lavoro della sede di Torino di Lexant.

Barberis si occupa in particolare di diritto del lavoro e di diritto civile a favore di società e di imprese individuali, apl, ponendo attenzione ai rapporti di somministrazione, di agenzia e di lavoro subordinato.

Nel 2017 ha ottenuto un Dottorato di ricerca, con una tesi relativa all’applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici e nel 2018 ha partecipato ad un progetto di ricerca indetto dalla Telt – Tunnel Euralpin Lyon Turin – che si basa sull’analisi della normativa italiana, francese ed europea in ambito di diritto del lavoro ed impatto ambientale. È anche autrice di pubblicazioni e relatrice in convegni nazionali.

“Da sempre presidiamo l’area di diritto del lavoro, per noi strategica.L’incontro con Giorgia, unito al periodo che stiamo vivendo per l’emergenza Covid che ha messo ancora più sotto i riflettori il tema del lavoro, ci hanno convinti a identificare in lei la migliore guida. Vogliamo premiare la sua competenza e la grande stima che Giorgia ha, da parte di tutto il bacino piemontese di clientela dello Studio”. Hanno commentato Anna Caimmi e Andrea Arnaldi, soci fondatori di Lexant.