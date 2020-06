Eolo, Daniela Daverio nuova coo e Paolo Percuoco nuovo cfo

Eolo, attiva nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha nominato Daniela Daverio nuova chief operational officer.

A ricoprire l’incarico di chief financial officer sarà Paolo Percuoco, professionista con vent’anni di esperienza in aziende telco/media internazionale.

Paolo Percuoco è entrato in società dopo l’esperienza come cfo per Iliad Italia, occupandosi di gestire attività di start-up finanziarie nei team di Iliad. Precedentemente ha lavorato per 6 anni per Sky Italia, dove è stato head of reporting & consolidation e finance business manager per Cto, Capex e Cash.

Ha commentato Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo – “La nostra mission risponde in maniera sempre attuale ai reali bisogni di digitalizzazione del Paese e questo richiede impegno, visione e una struttura che riesca ad adeguarsi al cambiamento. Daniela Daverio conosce profondamente l’azienda ed è da sempre al nostro fianco. Sono sicuro che ricoprirà questo nuovo ruolo di guida e coordinamento con successo. Siamo entusiasti di accogliere Paolo Percuoco nel ruolo di cfo, sono convinto che il suo contributo e la sua esperienza saranno fondamentali per accompagnare Eolo verso nuovi importanti traguardi.”