Con TIM il grande calcio della Serie A TIM domenica 20 giugno torna protagonista su TIMVISION

Con il ritorno tanto atteso del campionato, TIM riaccende la passione per il calcio e rinnova l’offerta di contenuti sportivi che, grazie alle partnership con DAZN e NOW TV, consentirà ai propri clienti con connettività broadband e ultrabroadband di vedere direttamente sulla tv di casa tutta la Serie A TIM, il meglio dello sport italiano e internazionale oltre al catalogo completo di TIMVISION PLUS (29,99€/mese).



L’offerta, disponibile dal 16 giugno, è in promozione gratuita il primo mese incluso il decoder TIMVISION Box. In particolare, i clienti TIMVISION potranno accedere al servizio DAZN e vedere 3 partite per ogni turno della Serie A TIM, per un totale di 114 partite, e gli highlights di tutte le partite. La Serie Bkt, La Liga, FA Cup, NFL, MLB, UFC, Indycar, Nascar, MotoGP, WRC, boxe e molto altro. Con NOW TV Sport potranno invece guardare in diretta la Serie A TIM con 7 partite su 10 per ogni turno, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP™, la Formula 1®, il Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000 e Wimbledon e molto altro in Super HD. Infine con TIMVISION PLUS sarà possibile vedere film in prima visione, serie tv e cartoni, seguire tutti i grandi eventi sportivi di Eurosport Player, le news di Sky con i canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24. Al momento gli eventi sportivi sono disponibili nei limiti di sospensioni o cancellazioni decisi dalle autorità competenti o dagli organizzatori. L’offerta sarà accompagnata dallo spot di 15” “TIMVISION con DAZN e NOW TV” on air questa sera in occasione della semifinale di Coppa Italia. Protagonisti della campagna sono la ballerina Ksenia Parkhatskaya e il colore oro che insieme rappresentano gli elementi distintivi dell’intrattenimento di TIMVISION. Lo spot è stato ideato da Luca Josi, Responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM. TIM, da venti anni sponsor della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Serie A, è in prima linea nella valorizzazione dello sport in ogni sua forma e con TIMVISION è sia Top Partner delle Nazionali di Calcio, sia Title Sponsor delle competizioni Femminili.