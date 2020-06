Tinexta, Oddone Pozzi group chief financial officer

Tinexta, società che si occupa dei servizi digital trust, credit information & management e innovation & marketing, ha reso nota la nomina di Oddone Pozzi a group chief financial officer, a diretto riporto di Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato del gruppo.

Nel suo incarico Pozzi sarà responsabile delle aree di amministrazione & finanza, pianificazione & controllo, Ict e acquisti.

Tra le esperienze maturate, Pozzi ha avuto diversi incarichi manageriali in noti gruppi italiani ed internazionali, è arrivato nel Gruppo Tinexta dal Gruppo Mondadori dove, ha lavorato come group cfo e consigliere.

Dal 2006 al 2014 è stato co-ceo del gruppo Giochi Preziosi e dal 2004 al 2006 cfo del Gruppo Ventaglio. Inoltre ha lavorato in EnelGas e Camuzzi nel ruolo di direttore amministrazione, controllo e sistemi informativi e in Sisal Spa come direttore amministrativo.

Pozzi dopo aver conseguito la laurea all’Università Bocconi, ha avviato il suo percorso professionale in Ncr Italia dove ha avuto responsabilità crescenti, locali e internazionali, in ambito finanziario e gestionale, fino a diventare direttore amministrativo Italia.