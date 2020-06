Saviola Holding entra nel capitale della società tedesca Nolte Holzwerkstoff Gmbh & Co.

Dopo l’annuncio dell’ingresso di Saviola Holding nel capitale della società tedesca Nolte Holzwerkstoff Gmbh & Co. Kg (azienda situata a Germersheim nella Regione tedesca della Renania-Palatinato) di proprietà della famiglia Nolte, è stato sottoscritto il closing tra le due società. Con questo ulteriore passaggio si dà vita a Rheinspan GmbH & Co.KG e la firma di oggi permette al Gruppo Saviola di diventare azionista della società. Inizia nella forma e nella sostanza il percorso comune di gestione della società da parte dei due azionisti. Un percorso che in questi mesi è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra le due società attraverso la realizzazione di un business plan triennale di visione futura predisposto congiuntamente. “Italia e Germania sempre più unite nel segno dell’economia circolare”, ha dichiarato il presidente del Gruppo, Alessandro Saviola (nella foto). “A distanza di pochi mesi dalla jointventure – continua – si aggiunge un ulteriore tassello nella collaborazione tra i due gruppi industriali che nonostante il cambiamento dello scenario economico degli ultimi mesi, ha permesso comunque di andare avanti nella strategia intrapresa. I progetti di investimento non sono mutati e siamo al lavoro per un programma dal punto di vista degli investimenti e della reportistica comune. I nostri collaboratori hanno già iniziato a lavorare insieme, durante queste attività che sono svolte prima del closing e c’è grande fiducia e collaborazione reciproca per questa joint venture tra Italia e Germania dalla quale ci aspettiamo tanto”.

Il Gruppo Saviola (nato nel 1963 a Viadana in Provincia di Mantova) è un’azienda leader nel settore dell’economia circolare ed il più importante riciclatore di legno al mondo con 13 stabilimenti e 1.500 dipendenti.