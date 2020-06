Roberta Marracino responsabile Group Esg strategy & impact banking di Unicredit

Roberta Marracino dal primo luglio 2020 entrerà in Unicredit come responsabile della Group Esg strategy & impact banking, farà parte dell’Executive management committee e riferira’ a Wouter Devriendt, responsabile della funzione Finanza e Controllo.

Emerge dal comunicato stampa, che Marracino si occuperà anche di definizione la strategia e l’attuazione delle iniziative legate alla dimensione ambientale, sociale e di governance del Gruppo, si occuperà anche di supervisionare le attività di social impact banking e di coordinare le attività’.

Arriva in Unicredit dopo aver lavorato in Zurich Insurance, dove era responsabile del business innovation & market management per l’Italia.

In passato, e’ stata direttore esecutivo dell’Area studi, comunicazione e formazione all’export in SACE e direttore per la Ricerca e la Comunicazione di McKinsey & Company per l’area mediterranea.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Roberta in Unicredit: offrirà’ un prezioso contributo al Gruppo; le è stato dato l’incarico di guidare e sviluppare la nostra ampia strategia legata ai target Esg in tutta la nostra rete paneuropea. Le nostre iniziative, sono guidate da cio’ che e’ importante per il nostro Gruppo: etica e rispetto. In futuro, Roberta e il suo team giocheranno un ruolo fondamentale nell’attuazione dei nostri obiettivi in ambito di sostenibilita’ ambientale, sociale e di governance e nell’accelerarne ulteriormente l’implementazione a livello di Gruppo”, ha commentato Wouter Devriendt.