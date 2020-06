Puglia tra le mete turistiche più suggestive

Sarà un turismo di prossimità quello dell’estate 2020, con la Puglia pronta a mostrare il meglio di sé ai visitatori. Tante sono le attrattive pugliesi che Legambiente e il Touring Club Italiano hanno selezionato e illustrato in ” Vacanze Italiane”, la nuova guida online che raccoglie oltre 200 itinerari tra cui 43 in bici, 63 a piedi, 13 a cavallo e 7 proposte interregionali di lunga percorrenza. Si può scegliere tra le escursioni a cavallo nel Parco Nazionale del Gargano, ai percorsi ciclopedonali in quello dell’Alta Murgia, dal trekking nel Salento ai percorsi – avventura sui Monti Dauni, passando per le visite guidate lungo la via Traiana, punteggiata da dolmen e antichi frantoi”. “Le tendenze turistiche dei prossimi mesi sono chiare – dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia –. Stremati dal lockdown, siamo alla ricerca di luoghi poco affollati che favoriscano un recupero psicofisico e dove sia possibile mantenere il distanziamento, ancora necessario. Protagonisti saranno i borghi che finalmente avranno il risalto che meritano. Vacanze Italiane ha messo insieme proposte variegate che avvalorano tesori ancora poco esplorati come le ciclovie, per un turismo lento e sostenibile”. “Le stime dicono che la Puglia – conclude Francesco Tarantini – è la destinazione più gettonata per le vacanze, non a caso Guida Blu riconferma le 5 vele a 3 comprensori, contraddistinti da mari cristallini e strutture ricettive attente all’ambiente”. Otto sono gli itinerari pugliesi nella guida: “A cavallo nel Parco Nazionale del Gargano; “L’avventura sui Monti Dauni”; “Pedalando nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia”; La Via Traiana e la Piana degli ulivi secolari”; “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese”; “Trekking tra le spunnulate nella Palude del Conte”; “A piedi nel profondo Salento”; “Trekking in Salento”.