Orbetello Book prize, il premio letterario posticipato al 2021

Sarà posticipata al 2021 la prima edizione competitiva del premio letterario internazionale ‘OBP, Orbetello Book prize – premio letterario internazionale della Maremma. Promossa dall’assessorato alla cultura e al turismo del comune di Orbetello e organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag, la manifestazione stoppata dall’emergenza coronavirus si sarebbe dovuta tenere da venerdì 26 a domenica 28 giugno nei Giardini Chiusi di Orbetello.

La decisione, spiegano gli organizzatori, nasce dall’impossibilità di realizzare quanto previsto dal regolamento di istituzione del Premio approvato dal comune di Orbetello durante il consiglio comunale dello scorso 19 marzo 2020. L’OBP è un premio letterario internazionale dedicato alla narrativa di qualità teso a valorizzare i libri e la lettura, promuovendo anche il territorio. Lo scorso anno è stato anticipato da un’edizione numero zero, non competitiva, che ha registrato un ottimo successo di pubblico.

L’obiettivo è quello di promuovere Orbetello e la sua comunità, facendone una vetrina internazionale di eccellenze territoriali. Alla base del progetto c’è la scelta dei Giardini Chiusi di Orbetello, come location della manifestazione: il comune ha già stanziato un finanziamento per il restauro architettonico, con l’intento di trasformare lo storico giardino in un Parco della Lettura.