L’Oréal Italia, George Kontakos direttore generale della divisione prodotti grande pubblico

George Kontakos è stato nominato direttore generale della divisione prodotti grande pubblico di L’Oréal Italia, azienda che opera in Italia nel settore della cosmesi. Prende il posto di Deborah Armstrong, che è stata nominata recentemente direttore generale della divisione prodotti grande pubblico di L’Oréal Spagna.

Kontakos a seguito di esperienze nel settore marketing di due gruppi cosmetici, è entrato L’Oréal nel 2010 nella divisione prodotti grande pubblico in Grecia, come marketing manager di Garnier e Maybelline NY.