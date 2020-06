Il caso dello schermo verde di alcuni iPhone 11

Il fenomeno è stato descritto da un buon numero di utenti sui principali social e sui forum di appassionati. Coinvolge i modelli della serie iPhone 11 lanciata nel 2019 ma in alcuni casi anche gli iPhone X del 2017 e si manifesta più spesso quando la luminosità è bassa, quando è impostato il tema scuro o quando è attiva la modalità Night Shift.

Gli iPhone 11 prodotti da Apple e messi in commercio sul finire dell’anno scorso sono ancora tra gli smartphone più interessanti sul mercato, ma non sono del tutto esenti da difetti. Secondo quanto hanno riferito nel corso delle ultime settimane diversi utenti, i tre dispositivi della serie — iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max — di recente avrebbero occasionalmente iniziato a soffrire di uno strano fenomeno: una fastidiosa tinta verde che prende il sopravvento nelle immagini riprodotte dal display dei telefoni dopo lo sblocco, e che dopo qualche secondo sparisce riportando le cose alla normalità.

Le segnalazioni si sono accumulate sulle maggiori piattaforme social e sui forum di appassionati e sono state raccolte da MacRumor, che ha potuto elaborare una casistica del fenomeno. Il problema riportato dagli utenti colpiti è sempre il medesimo: allo sblocco del dispositivo dopo lo standby, di quando in quando il contenuto delle schermate non viene mostrato come dovrebbe essere, ma filtrato da una chiara componente verde per diversi secondi prima di tornare alla normalità; il fenomeno sembra manifestarsi più spesso quando la luminosità impostata è bassa, quando è abilitato il tema scuro del telefono o quando è abilitata la modalità Night Shift, che regola la temperatura del colore dello schermo per renderla meno stancante nelle ore prima del sonno.

Quest’ultimo aspetto fa pensare a un bug di tipo software che colpisce la regolazione dei colori dello schermo in determinate condizioni, piuttosto che a un difetto di progettazione. Stando alle testimonianze in effetti il problema ha iniziato a manifestarsi a partire dall’aggiornamento a iOS 13.4.1, ed è stato segnalato anche nelle versioni successive. Se così fosse, un prossimo aggiornamento del sistema operativo potrebbe riportare le cose alla normalità.

Ovviamente non tutti gli iPhone della serie 11 soffrono del problema, ma solo una minima parte di quelli prodotti. L’ultima generazione del gadget però non sembra l’unica interessata dal problema: una piccola percentuale degli utenti che hanno raccontato la propria condizione riferisce di aver riscontrato il problema sul proprio iPhone X, uscito nel 2017. Per tutti coloro che sono coinvolti il consiglio è quello di attendere il prossimo aggiornamento di iOS.

FanPage