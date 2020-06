Banca Generali, raccolta netta totale a €405 milioni a maggio (€2.307 milioni da inizio anno)

La raccolta netta totale di Banca Generali a maggio è stata pari a €405 milioni confermando la solidità dei mesi precedenti e portando il totale da inizio anno a oltre €2,3 miliardi. La raccolta del mese ha confermato il trend di riqualificazione della liquidità già avviato nel mese scorso a vantaggio sia delle soluzioni gestite, sia di quelle amministrate. Tra le prime si conferma la crescita della SICAV lussemburghese LUX IM (€105 milioni nel mese, €946 milioni da inizio anno) e un aumento dei flussi delle soluzioni assicurative che da sempre rappresentano un punto di riferimento per la clientela private nei momenti di maggiore incertezza dei mercati (€121 milioni nel mese, €284 milioni da inizio anno). Nello specifico, la raccolta nei contenitori assicurativi (BG Stile Libero e LUX Protection Life) si conferma predominante con €275 milioni da inizio anno. Nel corso di maggio si è registrato poi un forte impulso delle soluzioni amministrate, tra cui le cartolarizzazioni e i certificates (€73 milioni nel mese e €470 milioni da inizio anno). Questa dinamica è stata accompagnata da uno sviluppo della domanda di consulenza evoluta (BGPA) che ha portato gli assets a €4,9 miliardi con un incremento di quasi €100 milioni nel mese. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, nella foto, ha commentato: “Un altro mese molto solido con un mix di raccolta che evidenza la forza della nostra gamma in termini di diversificazione e possibilità di personalizzazione. L’ampiezza della rosa d’offerta tra Sicav, assicurativo e mondo dell’amministrato, con il valore aggiunto della nostra consulenza evoluta, consentono di rispondere al meglio alle diverse esigenze della clientela. Le competenze nell’analisi del rischio e l’innovazione nello sviluppo di soluzioni sempre più decorrelate dai mercati, come le cartolarizzazioni a sostegno delle pmi e dell’economia reale, sono elementi distintivi che le famiglie e i professionisti d’esperienza ci riconoscono e che vogliamo continuare a sviluppare per proseguire nel nostro percorso di crescita sostenibile. Nonostante le incognite sulla congiuntura il nostro posizionamento e l’entità della domanda ci fanno guardare con fiducia ai prossimi mesi”.