Ceetrus Italy, Alessandra Nannini food and beverage manager

Ceetrus Management and Development, divisione di Ceetrus Italy, ha reso nota ampliato i suoi servizi, aggiungendo il ramo delle consulenze dedicate al food & beverage, conferendo la gestione a Alessandra Nannini.

Nannini possiede un’esperienza decennale nel settore della ristorazione, ha lavorato per 6 anni per Burger King nella funzione sviluppo in Spagna e in Italia come responsabile dei franchisee del Nord Italia.

In seguito ha lavorato per Foorban, start-up attiva nello sviluppo di innovative soluzioni per la pausa pranzo in ufficio, nel ruolo di responsabile del format retail rivolto alle aziende.