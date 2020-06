Rcs porta in edicola e online nuovi scenari del design

Anteprime, nuovi scenari, protagonisti del mondo dell’arredamento, del design e della progettazione a giugno saranno i protagonisti delle testate RCS, con gli speciali in edicola di Abitare, Living, iO Donna, Corriere della Sera, e online: con il debutto su corriere.it di “Design News 2020”, un vero e proprio quotidiano dedicato firmato dai giornalisti di Living e Corriere della Sera, e con gli incontri digitali di Casa Corriere.

“Queste iniziative testimoniano ancora una volta l’attenzione che RCS dedica ad un settore così rilevante per il Sistema Italia quale il Design.” – spiega Uberto Fornara, nella foto, Amministratore Delegato di Cairo Communication – “RCS offre alle aziende del settore l’opportunità di comunicare su un articolato ventaglio di proposte di alto valore, in grado di supportarle nell’importante fase di ripartenza del mercato. L’impegno di RCS è premiato dalle stesse imprese con un segnale positivo negli investimenti pubblicitari che, grazie a queste iniziative, nel mese di giugno, sono raddoppiati.” Il debutto di “DESIGN NEWS 2020” sarà sostenuto da una campagna pubblicitaria su tutti i mezzi RCS e tramite newsletter agli utenti RCS e ai 300 mila buyers di Salone del Mobile, partner istituzionale del progetto.