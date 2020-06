Gilda Fugazza è la nuova presidente del Consorzio Vini Oltrepò pavese

Gilda Fugazza è stata nominata alla presidenza del Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese, nel consiglio di amministrazione è entrato come consigliere Massimo Ornaghi, già direttore di Ersaf-Regione Lombardia.

Continua il rinnovamento del consorzio, dopo l’arrivo del nuovo direttore Carlo Veronese, proveniente dal Consorzio di tutela del Lugana.

Gilda Fugazza è a capo dell’Azienda Vitivinicola Mondonico, dottore commercialista fino al 2018, inizialmente allo Studio Pirola di Milano e poi nel proprio studio professionale, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione del Consorzio Oltrepò Pavese da luglio dello scorso anno.

“Inizia qui un percorso di squadra, ci tengo a sottolinearlo, molto pragmatico e molto intenso. Le cose da fare sono molte e sono loro che devono parlare del Territorio per il Territorio.

Sono oggi chiare le linee che ci guideranno per il rilancio di tutta la filiera vitivinicola: pragmatismo, innovazione, sostenibilità e qualità, oltre alle imprescindibili relazioni più strette fra le cantine. Così si lancia il Progetto di un Oltrepò ‘Divino’ che ha tutte le carte per vincere sia pure in un momento generale di grande difficoltà post pandemia”. Ha dichiarato Gilda Fugazza in una nota.