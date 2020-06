Fabio Landazabal alla guida del settore Pharma nella divisione Gsk

Fabio Landazabal ha assunto la guida del settore Pharma della divisione italiana di Gsk.

Assume questo nuovo ruolo dopo aver lasciato la responsabilità degli Emerging markets in azienda.

Landazabal ha maturato un’esperienza ventennale tramite numerosi incarichi in diversi paesi del mondo, diventando membro di alcuni organismi, come board internazionale della Biotechnology Innovation Organization; board di Gsk India, Pakistan e Arabia Saudita; board per la ‘Initiative to Improve Health’ in Asia, Niha; vice presidente di Pharma Asia Pacific; segretario della Pharmaceutical Chamber in Argentina.

Ha assunto incarichi istituzionali di leadership come quello di vice president senior executive committee Asia Pacific Pharma e segretario del CAEMe Argentina.

Ha avuto il riconoscimento del Presidente della Colombia come uno dei top 100 colombiani che vivono all’estero nel 2013. Oltre al ruolo di svp & general manager Pharma Italy, assume quello di presidente e amministratore delegato di Gsk.

Fabio Landazabal inoltre è stato il iniziatore del progetto #AutiamogliEroi con cui l’azienda e i dipendenti hanno contribuito ad affrontare l’emergenza Covid19 attraverso donazioni alla Protezione Civile, alle Comunità locali e con una serie di interventi.